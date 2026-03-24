Малый бизнес в России начал массово уходить в тень

Малый и средний бизнес в России столкнулся с резким падением рентабельности и ростом теневого сектора на фоне ужесточения налоговых условий в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Опоры России», с которыми ознакомился РБК.

Опрос проводился в феврале—марте среди 3 378 представителей МСП из 86 регионов страны. Участники отвечали на вопросы о влиянии недавних налоговых изменений на их хозяйственную деятельность. Среди респондентов преобладали микропредприятия со штатом до пяти человек и оборотом 20–60 млн рублей — именно для этой категории в этом году введена обязанность по уплате НДС.

Около 42% опрошенных предпринимателей зафиксировали рост теневого сектора в своих отраслях за последний квартал. Это третий по распространенности тренд после падения рентабельности и снижения спроса. Наиболее активно теневая экономика развивается в сфере техосмотра и ремонта автотранспорта — об этом заявили 69,5% респондентов из отрасли. В бьюти-индустрии уход в тень отметили 66% опрошенных, в гостиничном бизнесе — 59%. Более 40% участников из секторов образования, здравоохранения, фармацевтики, сельского и лесного хозяйства, а также торговли также констатировали активизацию нелегальной экономики.

«Уход в тень — один из немногих доступных сегодня способов снизить расходы на налоги», — констатирует партнер юрфирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов.

По его словам, налоговое бремя выступает лишь одним из экономических факторов, влияющих на поведение предпринимателей, но может выступать последней каплей в создании критической массы, запускающей разрушающие процессы для бизнеса.

Примерно 73% участников опроса констатируют снижение рентабельности за минувший квартал, а 64% жалуются на падение спроса. Каждый третий предприниматель сообщил о неплатежах контрагентов. Чаще всего снижение спроса отмечали представители бьюти-индустрии (80%), стоматологи (79,5%), специалисты техобслуживания и авторемонта (76%). О падении рентабельности заявляли прежде всего мастера автомобильного ремонта (87%), здравоохранения и фармацевтики (84%), гостиничного бизнеса (83%).

«Совпадение отраслей объясняется тем, что именно в этих отраслях одновременно сошлись несколько факторов: слабая выручка, дорогой оборотный капитал, налоговые изменения 2026 года и удорожание легальной занятости. Слабый спрос лишь ускорил расширение теневого сектора в наиболее уязвимых отраслях», — поясняет управляющий директор юрфирмы Jingsh Максим Слугин.

Максимальное падение спроса зафиксировано в отраслях, где доминирует малый бизнес, особенно тот, который раньше работал на патентной системе. В 2026 году лимит по ПСН был сокращен в три раза, из-за чего патент стал фактически недоступен для большинства субъектов МСП в бьюти, авторемонте, туризме, образовании, торговле и сфере услуг.

«В результате налоговая нагрузка на них выросла в 7–10 раз, а это полностью съело ранее существовавшую рентабельность», — отмечает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель учебного центра Biznesinalogi Евгения Мемрук.

Эти сферы в основном «человекоемкие», а в них резко выросли ставки страховых взносов на персонал и расходы по зарплате.

О фактическом прекращении деятельности заявили 5% предпринимателей. При этом о 100% готовности продолжать бизнес говорят лишь 24%, а 18% оценивают свои шансы на продолжение предпринимательской деятельности в 30% и менее. Хотя значительная доля рассматривает прекращение деятельности или продажу бизнеса, на практике спрос на услуги по реальному закрытию компаний и ИП не вырос по сравнению с предыдущими годами. Это говорит о том, что предприниматели в большинстве продолжают работать, хотя частично уходят в тень.