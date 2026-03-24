Цены на нефть резко выросли

Мировые цены на нефть вновь растут, прибавив около 4% после резкого падения, на фоне сохраняющихся опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent поднялась до 100,06 доллара за баррель, а майские контракты WTI подорожали до 91,72 доллара, передает РИА «Новости».

Рынок демонстрирует положительную динамику почти на 4% после резкого обвала днем ранее. Инвесторы по-прежнему опасаются перебоев в поставках сырья на фоне сложной геополитической обстановки.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что нынешний отскок цен является попыткой рынка восстановить равновесие.

«Трейдеры понимают, что, хотя ракетные обстрелы приостановлены, Ормузский пролив все еще далек от того, чтобы стать чистым водным путем», – подчеркнул эксперт.

В свою очередь аналитики Macquarie прогнозируют возвращение котировок к диапазону 110 долларов до полного восстановления логистики. Ранее цены падали на 10% из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по Ирану. Однако фактическая остановка судоходства по ключевому маршруту продолжает толкать стоимость топлива вверх.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель.

Ранее котировки выросли после атаки США на иранский остров Харк.