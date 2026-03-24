Влияние курса доллара на доходы российского бюджета оценили

Рост курса доллара на один рубль приносит российскому бюджету дополнительно 130-150 миллиардов рублей ненефтегазовых доходов в пересчете на 12 месяцев. Об этом заявил глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг, его слова приводит РИА Новости.

Основные механизмы влияния курса рубля на доходы бюджета — это изменения нефтегазовых доходов, поступлений от импорта (налог на добавленную стоимость, пошлины, акцизы, утилизационный сбор), а также налога на прибыль, пояснил эксперт.

Что касается нефтегазовых доходов, добавил Вайсберг, то один рубль ослабления курса российской нацвалюты приносит госказне дополнительные 90-100 миллиардов рублей также в пересчете на год.

«То есть один рубль в курсе доллара "стоит" 90-100 миллиардов рублей в пересчете на 12 месяцев», — заключил он.

Ряд экспертов утверждали, что самым оптимальным курсом доллара для российских экспортеров (в том числе сырьевых) является коридор 90-100 рублей. Такого мнения, в частности, придерживается глава ВТБ Андрей Костин. При подобном раскладе, пояснил он, выручка ориентированных на внешние рынки отечественных компаний начнет расти, как и поступления в федеральный бюджет, что особенно важно сейчас с учетом стремительно выросшего дефицита. Нынешние же котировки рубля Костин назвал вредными как для экспортеров, так и для госказны.