РФ значительно наращивает экспорт дизеля на фоне ормузского кризиса
Мировой спрос на российское дизельное топливо усилился после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Только за первую половину марта из порта Приморск было отгружено 1,4 млн тонн, что почти сопоставимо с объемами за весь февраль, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов, передает РБК.
При этом 23 марта порт в Ленинградской области подвергся атаке беспилотников — повреждены резервуары с топливом, возник пожар. По информации Reuters, погрузка нефти и нефтепродуктов временно приостанавливалась.
В феврале экспорт дизтоплива из российских портов снизился на 30% по сравнению с январем, составив 2,3 млн тонн. Основные поставки ушли в Бразилию (680 тыс. тонн), Турцию (400 тыс.) и страны Африки (531 тыс.). Бензин вывозится за рубеж в незначительных объемах, а его реализация на бирже в марте просела.
Рост экспортной выручки, как отмечают эксперты, повысит маржинальность нефтепереработки и снизит ценовое давление внутри страны. В прошлом году нефтяники недополучили высоких экспортных доходов, что подталкивало рост цен на внутреннем рынке. Тогда ситуация усугублялась дефицитом топлива на АЗС и рекордными биржевыми котировками. К концу года правительство разрешило экспорт дизтоплива, а в январе 2026-го сняло запрет и на вывоз бензина — разрешение действует до 31 июля.
По словам экспертов, российский рынок остается профицитным, и избыток топлива логично направлять за рубеж, особенно на фоне мирового роста цен из-за перебоев в Ормузском проливе. В то же время с начала месяца стоимость дизтоплива на бирже подскочила на 20%, а бензина — на 12%. Аналитики полагают, что рост будет сглажен демпферными выплатами, а в случае необходимости правительство может оперативно вернуть экспортные ограничения.