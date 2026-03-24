Снабжение Молдавии электроэнергией оказалось под угрозой

Снабжение электроэнергией Молдавии оказалось под угрозой после отключения линии электропередачи Исакча - Вулканешты, которая выступает главным каналом импорта электроэнергии в страну.

Об этом заявила президент страны Майя Санду.

"Ночные удары привели к отключению ключевой линии электроснабжения Молдавии с Европой. Альтернативные маршруты задействованы, однако ситуация остается хрупкой", - написала Санду в X.

На настоящий момент в республике не регистрируют аварийных отключений. Население призвали рационально использовать электричество. В январе 2026 года перегрузка и автоматическое отключение линии Исакча - Вулканешты спровоцировали отключение электроэнергии во всей Молдавии.