Курс доллара обновил минимум с середины марта

Американская валюта подешевела до 80,73 рубля, впервые за неделю опустившись ниже отметки 81 рубль на межбанковском рынке.

Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже 81 рубля впервые с 16 марта, передает ТАСС.

По данным торгов на 10.50 мск, американская валюта подешевела на 1,45%. Стоимость доллара снизилась до 80,735 рубля.

Европейская валюта также демонстрирует отрицательную динамику на межбанковском рынке, потеряв 1,15%. Курс евро зафиксирован на уровне 93,995 рубля, опустившись ниже 94 рублей впервые с 17 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле опустилась ниже 4350 долларов за тройскую унцию.