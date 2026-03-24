«Критический период»: цены на нефть и газ могут побить рекорды 2022 года

Блокировка Ормузского пролива, если затянется на несколько месяцев, способна спровоцировать мировой энергетический кризис, сопоставимый по масштабам с 2022 годом, а цены на нефть и газ могут превысить пиковые значения того периода. Об этом предупредил глава Total Energies Патрик Пуянне в интервью Financial Times.

По его словам, через Персидский залив проходит около 20% мирового экспорта нефти и значительные объемы СПГ. Если суда продолжат избегать пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке, глобальные цепочки поставок окажутся под угрозой. Единственные свободные мощности по добыче — в Саудовской Аравии, Абу-Даби и Кувейте — сейчас недоступны, что делает ситуацию более системной, чем в 2022 году, когда Европа столкнулась с региональным кризисом.

Пуянне назвал ближайшие месяцы «критическим периодом»: Европа выходит из зимы с истощенными хранилищами, которые необходимо заполнять с августа по октябрь. В это же время в Азии традиционно растет спрос на газ из-за работы кондиционеров, что создает конкуренцию и может резко обрушить цены. Если блокада пролива сохранится, Европе, по словам главы Total, придется вновь восполнять дефицит в объемах, сопоставимых с 50 млн тонн СПГ после начала конфликта с Россией.

Напомним, во время энергетического шока 2022 года фьючерсы на нефть Brent достигали 14-летнего максимума в $139 за баррель, а цена газа по индексу TTF превышала 340 евро за мегаватт-час. 23 марта котировки Brent опустились ниже $100 после заявления Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану, однако, как отмечают эксперты, долгосрочные риски сохраняются.

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис в тот же день заявил, что у Вашингтона осталось мало выгодных стратегических вариантов в конфликте с Ираном. Атаки США и Израиля, по его мнению, ослабили военный потенциал Тегерана, но вряд ли помешают ему контролировать судоходство в Ормузском проливе.