В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

«Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета.

По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.