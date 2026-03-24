Биржевые цены на газ в Европе подскочили

Котировки голубого топлива на европейском рынке в начале торгов вторника показали уверенный рост и приблизились к отметке 690 долларов.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию повышением, торгуясь на уровне 688,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». По сравнению с расчетной ценой предыдущего дня показатель увеличился на 1,6%.

Резкое подорожание энергоносителей наблюдается с начала марта, за это время цены подскочили на 76% относительно февральских значений. Эксперты связывают такую динамику с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Текущие показатели все еще ниже абсолютного исторического рекорда весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов. Однако столь устойчиво высоких цен европейский рынок не видел с момента начала функционирования хабов в 1996 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели биржевые цены на газ в Европе достигли 730 долларов за тысячу кубометров.

Ранее стоимость топлива на торгах превысила 850 долларов впервые с января 2023 года.