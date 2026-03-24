Рынки поверили в деэскалацию

Фьючерсы на американские индексы продолжают расти после того, как рынок пережил мощнейший отскок: в понедельник Dow взлетел более чем на 1100 пунктов на новостях о возможном диалоге США и Ирана. Дональд Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах, однако иранские государственные СМИ опровергли факт прямых контактов. Инвесторы тем не менее предпочли поверить в деэскалацию, сообщает Yahoo Finance.

Сегодня внимание рынков переключится на данные по производственной активности в США (индекс PMI) и завершение сезона отчётности — после закрытия торгов отчитается компания GameStop.

Пока же главной темой остаётся геополитика, и подтверждение переговоров между США и Ираном может вызвать новую волну оптимизма, отмечают аналитики.