В Кремле прокомментировали изменение бюджетного правила РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что вопросы изменения бюджетного правила являются прерогативой правительства РФ.

По словам Пескова, данные вопросы поднимают и на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по экономике.

«Это прерогатива правительства, в том числе эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время определится с шагами по снижению зависимости российского бюджета от цен на нефть в среднесрочной перспективе.

Он подтвердил приостановку продаж в рамках бюджетного правила средств из Фонда национального благосостояния. По словам главы Минфина, в настоящее время правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении, и у властей есть ряд соображений.

По словам Силуанова, правительство РФ определится в ближайшее время по этим решениям.