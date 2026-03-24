Смертельный удар: как топливный кризис может обанкротить Европу

На фоне подорожания нефти и газа до $100 за баррель в Европе вновь усиливаются проблемы с государственным долгом, которые вышли на время из повестки дня. Доходность европейских облигаций стремительно растет, что усложняет ситуацию для стран ЕС и Великобритании, пишут «Известия».

Британские государственные облигации переживают самый тяжелый месяц после обвала 2022 года, который привел к отставке премьер-министра Лиз Трасс. Рынок государственных ценных бумаг оказался в кризисе: индекс классического портфеля облигаций снизился почти на 5%, а рыночная капитализация эталонного индекса уменьшилась на 108 миллиардов фунтов.

За три недели доходность 10-летних немецких облигаций резко возросла с 2,1% до 3,4%. Это произошло из-за опасений рецессии, вызванных пошлинами США и ростом цен на энергоносители. Во Франции аналогичный показатель достиг 4,2%, а разница между доходностью французских и немецких облигаций достигла максимальных значений, которые наблюдались во время кризиса еврозоны в начале 2010-х годов.

В Италии также сложилась напряженная финансовая ситуация: доходность государственных облигаций превысила 5,3%, а спред по сравнению с немецкими бумагами достиг более 200 базисных пунктов. При том, что государственный долг страны составляет свыше 140% от ВВП, рефинансирование под 5% годовых создает серьезные риски для устойчивости фискальной политики.

Увеличение доходности вызвано изменением прогнозов инвесторов: вместо ожидаемого трехкратного снижения процентной ставки ЕЦБ в 2026 году рынок теперь предполагает ее повышение.

Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на энергоносители, что вызвало импортируемую инфляцию. Снижение процентной ставки могло бы ослабить курс евро и сделать покупку нефти и газа еще более затратной, считают эксперты.

Специалисты указывают на три ключевые опасности для долгового рынка Европы. Первая из них — это фискальный кризис: правительствам необходимо будет вводить субсидии на энергоносители, что потребует новых заимствований и приведет к увеличению государственного долга. Вторая угроза — это замкнутый круг между банками и государствами: европейские банки, которые держат облигации своих стран, теряют на их падении, что заставляет их сокращать объемы кредитования. Третья проблема — это политические разногласия внутри Европейского центрального банка: Германия может отказаться от поддержки южных стран через механизм выкупа проблемных долгов, что может вызвать политический конфликт.