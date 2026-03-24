Великобритания приготовилась к введению талонов на бензин

Британские водители могут столкнуться с жесткими ограничениями на покупку топлива: правительство страны пересматривает планы экстренного нормирования бензина и дизеля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Согласно этим планам, разовую покупку топлива предлагается ограничить суммой в 30 фунтов стерлингов, а приоритетный доступ к заправкам получат экстренные службы — Национальная служба здравоохранения и полиция.

© Московский Комсомолец

Словения уже стала первой страной ЕС, которая ввела временные ограничения на продажу топлива из-за логистических проблем и ажиотажного спроса. А вот британские коллеги отстают, но наконец-то тоже заговорили о том, что что-то идет не так в Королевстве и планируют ввести ограничения в 30 фунтов для покупки бензина на руки. Поводом для столь серьезных мер стал удар по ключевой энергетической инфраструктуре региона: Иран до сих пор перекрывает Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового объема нефтяной торговли.

Власти Великобритании, впрочем, спешат успокоить общественность: пересмотр планов — это лишь мера предосторожности, а не признак неминуемого дефицита. Член парламента от лейбористской партии Дэн Томлинсон пояснил, что говорить о долгосрочных последствиях кризиса пока слишком рано, однако правительство уже выделило 50 миллионов фунтов на поддержку жителей, чьи дома отапливаются мазутом, цена на который резко выросла за последние две недели. Ограничение в 30 фунтов не будет постоянным национальным законом — скорее всего, оно будет вводиться на отдельных заправках в периоды панических покупок, чтобы регулировать спрос и предотвратить опустошение резервуаров. Подобные меры уже применялись во время дефицита топлива в 2021 году, и тогда они показали свою эффективность, позволяя большему количеству водителей получить доступ к топливу.

Стоит отметить, что такие ограничения обычно устанавливаются самими розничными торговцами, хотя и при поддержке правительства. В настоящее время официальные лица подтвердили, что пересматривают национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с топливом, чтобы быть готовыми оперативно отреагировать на дальнейшие сбои в глобальных цепочках поставок.

Рынок уже отреагировал на геополитическую напряженность: цены уже стали самыми высоким за последние полтора года в Великобритании.