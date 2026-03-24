В России исключили длительное ослабление рубля

В России не ожидают продолжительного ослабления национальной валюты. Председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова заявила, что говорить об устойчивом тренде на снижение рубля пока преждевременно, передает РИА Новости.

По ее оценке, хотя ключевая ставка была снижена до 15%, ее уровень остается высоким с исторической точки зрения. Это сохраняет интерес инвесторов к рублевым активам и поддерживает спрос на российскую валюту.

В ближайшее время дополнительную поддержку окажет налоговый период, в ходе которого экспортеры будут продавать валютную выручку, создавая временный избыток предложения на рынке.

Экс-сенатор отметила, что в случае сохранения текущих факторов — снижения ключевой ставки, приостановки плановых операций Минфина по продаже юаней и золота, а также геополитической напряженности на Ближнем Востоке — к концу весны курс доллара может составить 85–94 рубля, евро — 98–105 рублей. При этом внутри указанного периода возможны кратковременные периоды укрепления рубля.

Наиболее заметное укрепление, по ее прогнозу, вероятно в конце апреля на пике налогового сезона, когда экспортеры консолидированно продают валюту. Однако такой эффект будет временным. После завершения налоговых выплат баланс может вновь сместиться в сторону покупателей валюты, и курс способен вернуться к уровням 80–82 рубля за доллар и 94–96 рублей за евро.