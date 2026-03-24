Экономист призвал изменить налоговое законодательство в РФ

Государству необходимо решить задачу по «обелению» рынка финансовых транзакций.

Речь идёт о переводах средств, аренде квартир и дропперах. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

«Есть необходимость изменения налогового законодательства и гражданского кодекса, об этом надо подумать. Но формально, если все суммы, если мне не изменяет память, свыше пяти тысяч рублей должны быть оформлены каким-то договором. Эти парадоксы с точки зрения социальной функции не вызывают поощрения, а когда вы оказываете гуманитарную помощь, волонтёрскую помощь деньгами, то у человека возникает доход. И он с него 13–15% должен заплатить. И вот здесь тоже вот эта финансовая помощь вызывала вопросы, связанные с тем, что если у человека и так нет денег, а он нуждается в помощи, то откуда же он возьмёт на налоги. Вопрос сумм переводов станет первым. Второе — это история, связанная с экономическими выгодами. За сдачу квартиры в аренду налог 4,6% заплатить не сильно сложно, но и этого не делают. А мы говорим, что сейчас и дропперы как новое такое явление, не мошенническое, но обналичивание является заметным и существенным. И налоговая служба взялась за эти проблемы, и следственные службы, и ЦБ, как мы видим, считает, что задача обеления рынка финансовых транзакций необходима».

Ранее сообщалось, что в России хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц. ЦБ может начать сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками бизнеса. Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому Банк России обяжут передавать в ФНС сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов, сообщил источник РИА Новости.