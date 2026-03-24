Минфин не планирует менять бюджетное правило на 2026 год

Минфин России не рассматривает изменение цены отсечения в бюджетном правиле для текущего года, а обсуждаемые корректировки касаются средне- и долгосрочной перспективы, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, ведомство исходит из необходимости обеспечить сбалансированность федерального бюджета при более низких ценах на нефть.

«Это сейчас не обсуждается — текущий год. У Минфина таких предложений нет», — отметил он, уточнив, что речь идет о параметрах на последующие годы.

Как напомнил Колычев, ранее было принято решение о постепенном снижении цены отсечения с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Однако на фоне недобора нефтегазовых доходов правительство обсуждало возможность дальнейшего ужесточения правила. При этом окончательное решение пока не принято: его планируется согласовать до формирования бюджета на новую трехлетку.

Минфин исходит из того, что долгосрочная равновесная цена нефти может быть ниже текущих параметров, а действующая цена отсечения не полностью соответствует задаче сбалансированности бюджета. При этом уровень фискальных резервов, включая ФНБ, напрямую влияет на выбор параметров: при ограниченных резервах целесообразно закладывать более консервативную цену.

Одновременно в министерстве подчеркнули, что приоритизация расходов не означает секвестр. Общий объем предельных расходов, в том числе в 2026 году, сокращаться не будет, а работа идет в рамках оптимизации неэффективных статей. Исполнение бюджета, по оценке Минфина, остается в штатном режиме: доходы соответствуют плану с поправкой на динамику цен на нефть.

Также Колычев прокомментировал приостановку операций по покупке и продаже валюты и золота в марте. Говоря о том, почему было принято такое решение, если не планировалось менять конструкцию бюджетного правила для текущего года, Колычев пояснил, что это был связано с тем, что планировалось ее менять на будущие годы. «Нужно было хорошо все взвесить», — сказал замминистра.