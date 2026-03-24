Набиуллина рассказала о последствиях резкого снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки до 3% приведёт к росту цен на десятки процентов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии, или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому то может понравиться», — цитирует её ТАСС.

По словам главы регулятора, экономика в этом случае успеет получить импульс к росту, но он быстро захлебнётся в росте цен.

Ранее сообщалось, что месячный прирост цен в России в феврале замедлился до 5,8%.