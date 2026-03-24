Дефицит топлива парализовал жизнь в крупной африканской стране

Повседневная жизнь в Эфиопии почти полностью парализована из-за нехватки топлива, связанной с последствиями иранского конфликта. Об этом со ссылкой на данные портала African News Feed сообщает ТАСС.

Отмечается, что дефицит бензина и дизеля привел к многокилометровым очередям на заправках, а стоимость проезда в общественном транспорте меньше чем за месяц выросла в три раза.

Вторая по численности населения африканская страна полностью зависит от импорта нефтепродуктов, что добавляет ситуации драматизма. Власти Эфиопии несколько дней назад уже призвали граждан и учреждения избегать излишнего потребления, пообещав стабилизировать поставки и бороться с незаконной торговлей.

Со стремительными подорожанием или нехваткой бензина после начала атаки США и Израиля на Иран столкнулись многие страны в Европе, Азии и других регионах мира. Так, в итальянской столице цены на заправках растут каждый день, а на Шри-Ланке чиновникам ради экономии рекомендовали не пользоваться лифтами.