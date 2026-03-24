Дмитриев: ЕС больше всего пострадает из-за энергетического кризиса

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскрыл, кто больше всего пострадает всего в продолжающемся энергетическом кризисе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

© Московский Комсомолец

Соответствующее заявление глава РФПИ сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Дмитриева, как и предсказывалось несколько недель назад, Европейский союз (ЕС) пострадает от энергетического кризиса сильнее всего.

Так спецпредставитель российского лидера прокомментировал новости о том, что президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере и распорядился создать кризисный комитет для обеспечения стабильных поставок нефти и защиты потребителей от последствий продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.