Набиуллина: с 2022 года ЦБ РФ разблокировал активы инвесторов на 5,3 трлн руб.

Центробанк и Минфин с 2022 года добились разблокировки активов российских инвесторов на сумму 5,3 трлн рублей. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год, пишет «Ведомости».

По ее словам, меры регулятора, реализованные совместно с министерством финансов, помогли вернуть инвесторам заблокированные активы на сумму более 400 млрд рублей в прошлом году.

«Это важная работа для того, чтобы восстановить справедливость, для того, чтобы эти средства не лежали мертвым грузом, и для того, чтобы было доверие для новых инвестиций в российскую экономику», — подчеркнула Набиуллина.

Набиуллина добавила, что ведомствам также удалось вывести из-под санкционных рисков в российскую юрисдикцию активы и выплаты по ним на сумму 6,7 трлн рублей.

Эльвира Набиуллина отметила, что предложения обмена заблокированными активами во многом «утыкаются в нежелание с другой стороны».

Из-за введения санкций Евросоюзом в марте 2022 года зарубежные активы более чем пяти млн россиян оказались заблокированы. Тогда объем замороженных средств — как долговых ценных бумаг, так и акций — оценивался в 6 трлн рублей. В ноябре 2025-го Эльвира Набиуллина сообщала, что разморожена уже половина активов.