Власти России дадут денег на выращивание конопли

Минсельхоз РФ изменил правила субсидирования льготных кредитов для аграриев. В перечень направлений, которые могут рассчитывать на господдержку, вошли проекты по выращиванию бананов в теплицах и глубокая переработка конопли, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Уровень софинансирования для приоритетных направлений снизят с 70% до 50% от ключевой ставки Центробанка.

В 2026 году на программу льготного кредитования в бюджете предусмотрено 26,5 миллиарда рублей.

В Минсельхозе пояснили, что решение связано со снижением ключевой ставки. По оценкам экспертов, кредиты станут дороже на 1–2 процентных пункта, но изменения позволят охватить больше проектов.