СМИ: ЕС отложил запрет на импорт нефти из России

Евросоюз передумал рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщило издание L'AntiDiplomatico.

Евросоюз отложил рассмотрение полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico. Первоначально планировалось принять соответствующее решение 15 апреля, однако теперь срок перенесён на неопределённое время.

Причиной отсрочки стала напряжённость на Ближнем Востоке: Тегеран, реагируя на удары США и Израиля, временно ограничил проход судов через Ормузский пролив. Этот пролив играет ключевую роль в мировых поставках нефти. После событий цена нефти марки Brent выросла свыше 100 долларов за баррель, что вызвало беспокойство на энергетическом рынке Европы.

По информации источника, законопроект о полном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года мог бы ещё сильнее дестабилизировать рынок. Аналитики отмечают, что европейские столицы не могут игнорировать столь высокий уровень цен и риски для энергетической безопасности.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен накануне сообщила, что точная дата публикации проекта запрета для ЕС пока неизвестна. Ожидается, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом ситуации в регионе и на мировом рынке нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия исключила план обсуждения запрета импорта российской нефти из повестки заседания.

Стоимость нефти марки Brent на фоне конфликта вокруг Ирана поднялась до 112 долларов за баррель.

Япония для стабилизации поставок приняла решение о выпуске сырья из государственных резервов.