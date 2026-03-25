Еще одна страна может начать покупать российскую нефть

Южная Корея провела консультации с Вашингтоном и получила подтверждение, что закупки нефти и нефтепродуктов из России не повлекут за собой вторичных санкций. Об этом сообщил глава управления промышленной и ресурсной безопасности министерства промышленности, торговли и энергетики Ян Ги Ук, передает РИА Новости.

По итогам переговоров удалось снять главные препятствия, которые долгое время сдерживали импорт. Американская сторона, как пояснил чиновник, не будет препятствовать расчетам в валютах, отличных от доллара, и не станет применять ограничительные меры к корейским компаниям за покупку российского сырья.

Агентство со ссылкой на News1 пишет, что теперь, когда фактор неопределенности устранен, местные компании могут вернуться к рассмотрению поставок нефти и нафты из России.

Рост интереса к альтернативным источникам топлива подстегнула ситуация на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта и фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который идет около 20% мировых поставок нефти, — цены на энергоносители в марте резко взлетели. В ответ Минфин США разрешил поставки российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта.