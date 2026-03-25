Апогеем европейского «флэшмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что апогеем европейского «флешмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут. По словам дипломата, энергетическая стратегия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в минимальном использовании энергии, что, по мнению Захаровой, может привести к массовым отключениям электричества.

Захарова сравнила ситуацию в Европе с сюжетом сказки про «голого короля», отметив, что «все понимают, что этот самый ЕСовский король голый, что его обманули, что он обманул себя сам, что те, кто ему шил невидимое платье, обирали его и глумились, но этот голый король продолжает шествие».

Дипломат также охарактеризовала экономическую ситуацию в Европе как «самооскопление» на фоне заявлений Урсулы фон дер Ляйен об отказе закупки российских энергоносителей. Она подчеркнула, что некоторые страны Евросоюза, как Венгрия и Словакия, продолжают сопротивляться такому курсу, в то время как Германия находится в авангарде этого движения.

По мнению Захаровой, экономика Германии, некогда являвшаяся ее визитной карточкой, ежегодно ухудшается из-за подобной политики.

Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии.

