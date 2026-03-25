Назван главный плюс от санкций для экономики России

Санкции не способны обрушить экономику, но они замедляют развитие и создают серьезные вызовы, пишет kp.ru.

Главным положительным эффектом от ограничений стал запуск процессов импортозамещения в самых разных отраслях. Такую оценку в беседе с изданием дал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, наиболее тяжелые последствия для России связаны с технологическими и финансовыми ограничениями. До введения санкций страна привлекала кредиты под 2–3%, обслуживая за счет них внутреннюю экономику, а сейчас ставки находятся на другом уровне.

Промышленность столкнулась с запретом на поставки полупроводников, современных станков и программного обеспечения. Автоотрасль потеряла более десятка заводов международных брендов, а китайские партнеры пока не спешат строить новые предприятия.

Финансовый сектор принял на себя мощный удар: отключение от SWIFT парализовало трансграничные расчеты, заморозка активов ЦБ исчислялась миллиардами долларов. Энергетический экспорт также понес потери — восточные страны покупают российские нефть и газ, но с большим дисконтом. Однако, напоминает эксперт, основа экспорта (75–80%) — это сырье, включая нефть, газ, металлы, зерно и продукцию базовой химии.

Для преодоления этих вызовов Россия развивает альтернативные механизмы. В их числе — собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), переход на расчеты в национальных валютах и создание платежной инфраструктуры в рамках БРИКС.

В промышленности упор сделан на импортозамещение, легализацию параллельного импорта и стимулирование отечественных разработок ПО. Государство финансирует исследования в микроэлектронике, поддерживает российских автопроизводителей, переориентирует экспорт на Восток и страны Азии. Активно развивается импортозамещение в легкой и пищевой промышленности.

Эксперт напоминает, что санкции не способны убить экономику: десятилетиями под ограничениями живут Куба и Мьянма — там летают самолеты, работают рестораны и кинотеатры. Однако рассчитывать на то, что ограничения принесут только пользу, не стоит, резюмирует он.