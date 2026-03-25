Последствия энергетического кризиса могут проявиться в США

Последствия энергетического кризиса могут скоро масштабно перекинуться на США, если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован в ближайшее время. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Аналитики прогнозируют, что рекордные цены на конкретные сорта нефти быстро распространятся на США в случае провала переговоров с Тегераном.

Как считают эксперты, для стабилизации ситуации необходимо возобновить нормальную транспортировку нефти через Ормузский пролив. Однако даже в этом случае для возвращения цен к прежнему уровню странам Персидского залива придется пересмотреть планы по сокращению добычи.

Кроме того, для снижения цен до прежних показателей потребуется долгосрочное ослабление санкций против Ирана и России, но США пока лишь временно и избирательно смягчили ограничения на российскую и иранскую нефть.