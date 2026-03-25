Прибыльное дело: зачем ЦБ начал сокращать золотые резервы

Золотые запасы Банка России сократились до минимального с марта 2022 года уровня — 74,3 млн тройских унций. За два месяца регулятор реализовал около 500 тыс. унций драгметалла. Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают это не с «распродажей», а с точечными действиями в рамках управления портфелем.

Одна из вероятных причин — фиксация прибыли на рекордных ценах. С начала года золото подорожало более чем на 60%, в марте пробив исторический максимум в $5,6 тыс. за унцию. Для регулятора естественно использовать такую конъюнктуру для балансировки резервов, отмечают аналитики.

Часть запасов традиционно уходит на чеканку инвестиционных монет. ЦБ планирует выпустить до 1 млн «Георгиев Победоносцев» и несколько видов памятных монет. На это может потребоваться около 13–15 т золота. Однако полностью объяснить сокращение резервов чеканкой невозможно — для этого понадобились бы мощности, которых у регулятора нет, подчеркивают эксперты.

Более вероятно, что операции с золотом связаны с бюджетным правилом. С ноября 2025 года ЦБ начал использовать драгметалл для «зеркалирования» сделок Минфина с ФНБ. Это позволяет диверсифицировать резервы и снижать зависимость валютного рынка от нефтяных цен.

При этом сокращение физических объемов не сказалось на стоимости золотовалютных резервов России: в феврале они впервые превысили $400 млрд, а доля золота достигла 48,3% — максимума с января 1995 года. По общему объему запасов РФ занимает пятое место в мире, уступая лишь США, Германии, Италии и Франции.

Крупные банки снова снизили ставки по вкладам и накопительным счетам

Эксперты сходятся во мнении, что текущая динамика не несет системных рисков. Снижение объема на 500 тыс. унций — менее 1% от общего объема резервов — говорит не об ослаблении позиций, а о переходе к более гибкой модели управления, где золото используется как полноценный инструмент для поддержания ликвидности и баланса.