Рост цен и давление: как выпуск стратегических запасов нефти изменит мировой рынок

Страны — участницы Международного энергетического агентства (МЭА) приступили к высвобождению стратегических запасов нефти общим объемом более 400 млн баррелей. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, поставки начнутся уже на этой неделе и займут от двух до четырех месяцев. Однако эффект от этой меры, вероятно, окажется ограниченным и краткосрочным.

Глава МЭА Фатих Бироль назвал ситуацию серьезнее, чем нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов, а также газовый кризис 2022 года. По его словам, в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востоке рынок потерял около 11 млн баррелей в сутки — больше, чем во время двух крупнейших нефтяных кризисов вместе взятых.

Из общего объема стратегических резервов в 400 млн баррелей на США приходится 195,8 млн, на страны Азии и Океании — 108,6 млн, на Европу — 107,5 млн. Как поясняют эксперты, каждая страна определяет сроки вывода сырья самостоятельно. Япония и Южная Корея начали поставки 16 марта, тогда как США и Европа планируют старт на конец месяца.

По словам специалистов, 400 млн баррелей хватит лишь на четыре дня мирового потребления. Эта мера способна удержать цены в пределах $90–100 за баррель лишь на пару недель, но на практике новостной фон с Ближнего Востока перекрывает этот эффект. После каждой атаки на объекты ТЭК котировки растут, а при заявлениях о возможном пропуске танкеров — снижаются.

Аналитики сходятся во мнении, что высвобождение запасов окажет лишь краткосрочное влияние. Собеседники издания напомнили, что США уже провели тендер на 86 млн баррелей с условием возврата нефти с ноября 2026 года по сентябрь 2028-го. Полный цикл высвобождения, по оценкам экспертов, займет до июля 2026 года из-за технических ограничений.

В случае затягивания конфликта МЭА может прибегнуть к дополнительным интервенциям, не исключают эксперты. Ситуация способна обостриться, если помимо Ормузского окажется блокированным и Баб-эль-Мандебский пролив.

Несмотря на высвобождение почти трети резервов, цены на нефть останутся выше январских показателей, выросших более чем на 40%.