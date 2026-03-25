Экономист оценил ситуацию с бизнесом и ростом в России

Накопление проблем у бизнеса может привести к массовому уходу игроков с рынка. Первые тревожные сигналы появились еще в прошлом году, однако с тех пор условия для предпринимателей не улучшились. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Андрей Подойницын, комментируя прогнозы о предстоящей волне банкротств.

По его словам, текущая экономическая и денежно-кредитная политика требует серьезной корректировки. Эксперт обратил внимание, что ситуация ухудшается постепенно, но неотвратимо, и отрицать этот факт уже невозможно.

«С одной стороны, не происходит ничего катастрофического. С другой стороны, мы видим постепенное, медленное, но неуклонное ухудшение экономических условий для бизнеса и для населения. Пока накапливается, оно кажется незначительным», — заявил экперт.

Он отметил, что через некоторое время в какой-то момент происходит то накопление, когда люди уходят с рынка. Именно это Подойницын назвал угрозой, так как это явление становится массовым.

Экономист подкрепил свою позицию статистикой крупнейшего банка страны. Он напомнил, что еще в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф сообщал о наличии нескольких десятков тысяч заявлений на реструктуризацию. К сентябрю, по словам Грефа, количество компаний, желающих реструктуризировать долги, увеличилось еще на десятки тысяч.

Речь, уточнил Подойницын, идет не о мелкой рознице вроде ларьков или торговли на рынках, а о вполне состоявшихся предприятиях малого и среднего бизнеса с оборотами в сотни миллиардов рублей и штатом сотрудников. Эксперт подчеркнул, что с тех пор ситуация кардинально не изменилась: ключевая ставка сохранила запретительный уровень, делая кредитные ресурсы дорогими и труднодоступными.