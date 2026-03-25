Мишустин поручил ФАС усилить контроль за тарифами ЖКХ

Михаил Мишустин по итогам отчета правительства в Госдуме поручил Федеральной антимонопольной службе продумать дополнительные меры по устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ, следует из сообщения на сайте правительства.

В сообщении кабмина отмечается: «Срок исполнения – не позднее 20 апреля».

Поручение связано с необходимостью повышения эффективности контроля за ценообразованием и прозрачности в этой сфере.

Госдума наделила Федеральную антимонопольную службу правом пересматривать завышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости держать стоимость коммунальных услуг под особым контролем.