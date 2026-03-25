Названа единственная причина резкого укрепления рубля

В прошлую пятницу курс доллара достиг 84,84 рубля, что на 11,5% выше показателей конца февраля. Однако уже к среде, 25 марта, американская валюта опустилась до 80,96 рубля, передает kp.ru.

По мнению экспертов, резкое ослабление рубля в начале месяца на фоне дорожающей нефти было связано с действиями Минфина и ЦБ в рамках бюджетной политики. Экономисты отмечают, что последний год национальная валюта остается в коридоре 78–82 рублей за доллар, а пятничный скачок был разовым всплеском.

Специалисты связывают потенциальное укрепление рубля с ситуацией на нефтяном рынке и геополитикой на Ближнем Востоке. Гражданам рекомендуют не рассматривать доллары как инструмент для заработка и отдавать предпочтение рублевым сбережениям с учетом высокой ключевой ставки.

Ожидается, что укрепление национальной валюты может сдержать инфляцию, однако существенного снижения цен в магазинах стоит ждать не ранее стабилизации курса после возобновления валютных интервенций.