Мир оказался на пороге новой нефтяной реальности

Ситуация в Ормузском проливе остается без изменений — стратегическая артерия по-прежнему заблокирована, а энергетическая инфраструктура региона находится под угрозой прямых ударов, сообщает РИА Новости.

Если напряженность сохранится еще на месяц, к концу апреля мировые цены на нефть могут взлететь до $180–200 за баррель. Такой сценарий, ранее казавшийся фантастическим, эксперты теперь рассматривают как вполне вероятный.

Порог в $150 за баррель аналитики называют критическим. Преодоление этой отметки запустит необратимые процессы в мировой экономике, фактически ознаменовав начало пятого по счету масштабного энергетического кризиса. Дальнейший рост цены станет вторичным — последствия для глобальной экономики окажутся сокрушительными.

В то время как страны-экспортеры, включая Россию и США, пока извлекают выгоду из дорогой нефти, дальнейшее удорожание сырья приведет к обвалу спроса. Производство и логистика станут нерентабельными, что вынудит бизнес сворачивать деятельность.

Первый нефтяной шок (1973–1975) увеличил цены в пять раз. Сегодня для глобальной катастрофы достаточно роста всего в 2,5 раза от январских $65, отмечают специалисты.

Крупнейший поставщик, Saudi Aramco, уже реализует легкую нефть через Красное море по $125 за баррель. Аналитики компании прогнозируют еженедельный рост на $10–15: до $140, $150 и $180 за баррель в течение месяца. По мере истощения запасов у импортеров физический дефицит сырья будет усиливаться.

В материале говорится, что преодоление отметки $150 за баррель приведет к каскадному эффекту: подорожают фрахт, логистика и страхование, за ними последуют бензин, дизель, газ и электричество. Это спровоцирует взрывную инфляцию, обвал нацвалют и массовую остановку производств.

В зоне наибольшего риска окажутся страны, зависимые от ближневосточной нефти. Япония (95% импорта) и Южная Корея (75%) столкнутся с жестким дефицитом. В Индии ситуацию смягчат закупки у России. Наиболее уязвимыми остаются беднейшие государства (Пакистан, Египет, Шри-Ланка), где экономический спад грозит перерасти в социальные потрясения.