Венгрия прекращает поставки газа на Украину — ограничения будут действовать до тех пор, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в среду, 25 марта, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

— Для того чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны, — сказал он в видеообращении, опубликованном в личном блоге.

До этого венгерский политик также сообщил, что украинские специальные службы прослушивали телефон главы МИД страны Петера Сийярто, получив его номер от местного журналиста. Орбан поручил Министерству юстиции провести расследование, так как произошедшее может рассматриваться как преступление.

Журналисты издания Politico, в свою очередь, сообщили, что Европейский союз (ЕС) ограничил участие Венгрии в конфиденциальных переговорах из-за опасений, что страна может передавать информацию Москве.