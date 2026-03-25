Индия отказывается от расчетов в долларах при покупке российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) все чаще используют валюты, альтернативные доллару, для покупки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, НПЗ пытаются снизить зависимость от американской валюты.

Сообщается, что сделки осуществляются путем внесения индийских рупий на специальные зарубежные банковские счета российских экспортеров. Затем средства конвертируются в дирхамы ОАЭ или юани. Помимо этих валют индийские НПЗ прибегают к конвертации в сингапурские или гонконгские доллары, хотя и реже.

Сдвиг в сторону альтернативных доллару валют произошел на фоне роста цен на энергоресурсы и наращивания закупок российской нефти. После начала войны на Ближнем Востоке Минфин США разрешил индийским НПЗ импортировать российское топливо. Bloomberg сообщает , что с этого момента индийские НПЗ закупили около 60 млн баррелей российской нефти; она будет поставлена в апреле. Нефть была забронирована с премией от $5 до $15 за баррель.

Bloomberg со ссылкой на комментарий Deutsche Bank пишет, что война США с Ираном ставит под сомнение роль доллара как валюты для мировой торговли нефтью. По мнению аналитиков, одним из долгосрочных последствий конфликта может стать потенциальный сдвиг в сторону расчетов в юанях.

Расчеты за российскую нефть в юанях и дирхамах — уже привычная практика для индийских НПЗ. Ранее российская сторона настаивала на том, чтобы Индия покупала нефть именно в юанях. Расчеты в индийской валюте не устраивали Москву сложностью вывода рупиевых средств из Индии. Дирхам также был неподходящим вариантом для российской стороны в связи с ужесточением контроля за расчетами со стороны некоторых банков ОАЭ.