В России подорожают некоторые фрукты и овощи из-за иранского кризиса

Несмотря на то, что Россия получает из Ирана некоторые продукты питания, критической эту зависимость назвать нельзя. Об этом заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. Его процитировало aif.ru.

© Lenta.ru

Он констатировал, что с начала марта в России подорожали такие иранские товары, как красный (плюс 42,5 процента), желтый (плюс 57,5 процента) перец, кабачки (плюс 6,7 процента). Однако российские торговые сети уже научились довольно гибко перестраивать логистику. Тот же сладкий перец импортируется из Израиля, Гвинеи, Чили, Китая, а желтый — с Мадагаскара, Ливана, Марокко, баклажаны — из Бангладеш, Турции и Казахстана. Впрочем, есть и исключения. Например, фисташки, также импортируемые из Ирана, могут серьезно подорожать.

В свою очередь, доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук предположил, что до лета скоропортящиеся продукты, импортируемые Россией из Ирана, могут подорожать на 10-15 процентов. Это, например, касается сельдерея и салатов. Для слив, персиков, черешни и винограда не исключен рост цен на 15–20 процентов.

Между тем доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова обратила внимание, что на страны Персидского залива приходится более трети глобального экспорта карбамида, или мочевины. Ключевой покупатель этих удобрений — Индия. Для этой страны БРИКС Ормузский пролив крайне важен. Однако России здесь переживать особо не о чем. Российским аграриям местных удобрений точно хватит. Более того, как полагает Прикладова, возможно, что РФ даже сможет заработать на излишках. С начала ближневосточного кризиса мочевина уже подорожала на 30 процентов.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что до нападения США на Иран тот поставлял в Россию серьезные объемы салата. Однако после начала войны объемы отгрузок ощутимо снизились.