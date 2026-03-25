Энергетический хаос: богатые страны рискуют столкнуться с протестами

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке уже оказывает влияние на весь мир, погружая его в энергетический хаос. Чего стоит ожидать как бедным, так и богатым странам, разбиралось издание «Царьград».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей. Это вызвало рост цен на нефть и газ.

После того, как цена на нефть взлетела до $119 за баррель эталонной марки Brent, страны начали вводить жесткие ограничения. Так, в Словении можно залить в бак не больше 50 литров в сутки. В Венгрии же на одну машину отпускают только 30 литров бензина.

В Италии власти экстренно снижают налоги, пытаясь хоть немного сбить цену, а в Великобритании уже обсуждают введение талонов на топливо. При этом скоро начнется посевная, а дизеля для тракторов британских фермеров просто нет.

«В Дакке, столице Бангладеш, работают всего три АЗС на весь мегаполис, очереди растянулись на километры. В Египте ради экономии отключают уличное освещение и закрывают кафе уже в девять вечера. На Шри-Ланке бензин выдают строго по номерам автомобилей», - отмечает издание.

Сложная ситуация сложилась не только с поставками энергоносителей, но и с удобрениями. Из-за блокировок торговых путей миллионы тонн застряли в пути, что грозит проблемами с урожаем в Пакистане, Индии и Эфиопии. Это означает, что перед самыми густонаселенными районами мира встанет проблема голода.

Мир оказался на пороге новой нефтяной реальности

Эксперты отмечают, что на этом фоне относительно богатые страны может захлестнуть волна протестов, а потоки мигрантов станут неконтролируемыми, таким образом энергетический шок превратится в социальный.

Ранее эксперты назвали критическим порогом цену в $150 за баррель. Преодоление этой отметки запустит необратимые процессы в мировой экономике. Удорожание сырья приведет к обвалу спроса, производство и логистика станут нерентабельными, что вынудит бизнес сворачивать деятельность.

Крупнейший поставщик Saudi Aramcо уже реализует легкую нефть через Красное море по $125 за баррель. Аналитики компании прогнозируют еженедельный рост на $10–15: до $140, $150 и $180 за баррель в течение месяца. По мере истощения запасов у импортеров физический дефицит сырья будет усиливаться.