Золото рискует потерять статус «безопасного актива»

Золото, традиционно считающееся защитным активом в периоды геополитической нестабильности, не оправдало ожиданий инвесторов после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет Financial Times, с 28 февраля, когда начались американо-израильские бомбардировки, цена на драгметалл упала на 16%, потеряв значительную часть годового прироста.

В первые десять дней войны котировки практически не изменились по сравнению с довоенным уровнем, тогда как акции и облигации резко обвалились. Однако затем золото оказалось втянутым в рыночные потрясения: инвесторы начали фиксировать прибыль после двухлетнего роста цен, чтобы компенсировать убытки в других секторах.

По данным аналитической группы Vanda, с начала войны отток средств из мировых золотых ETF составил около $10,8 млрд. Рона О’Коннелл из StoneX предупредила, что во время обвалов на фондовом рынке и рынке казначейских облигаций золото обычно дешевеет, так как инвесторы продают его для получения наличных.

Джейсон Тернер из немецкого Berenberg добавил, что финансовые учреждения ликвидировали позиции по драгметаллу, чтобы покрыть маржинальные требования на рынках акций и облигаций.

Некоторые аналитики предполагают, что центральные банки могут рассмотреть продажу части золотых резервов для получения дополнительных средств. В этом месяце глава ЦБ Польши обсуждал возможность таких операций для финансирования оборонных расходов.

Джон Рид из Всемирного совета по золоту отметил, что в прошлом году на рынке доминировали спекулянты, а не традиционные факторы спроса, что сделало цену более волатильной. Роль золота как инструмента диверсификации портфеля и снижения рисков была немного ослаблена, подчеркнул он.

Несмотря на падение, котировки остаются на исторически высоком уровне — около $4400 за унцию. Аналитики BMO прогнозируют восстановление «большей части» утраченных позиций после возвращения интереса к рискованным инвестициям.