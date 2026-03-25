В Deutsche Bank спрогнозировали появление «нефтяного юаня»

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке может привести к сокращению роли доллара в мировой торговле энергоресурсами, и, как следствие, к появлению "нефтяного юаня".

Об этом говорится в докладе, подготовленном исследовательским институтом немецкого Deutsche Bank.

"Этот конфликт может стать катализатором ослабления доминирования нефтедоллара и началом формирования нефтеюаня", - отмечается в опубликованном во вторник документе.

Автор доклада в этой связи упоминает сообщения в западных и азиатских СМИ о том, что Иран якобы ведет переговоры с 8 странами о разрешении прохода судов через Ормузский пролив при условии оплаты нефти в юанях. Это, считает аналитик Deutsche Bank, "лишний раз подтверждает огромную силу ценообразования на нефть".

В докладе также отмечается, что американский "зонтик безопасности" столкнулся с серьезными испытаниями на фоне ударов по американским базам, а также нефтяным месторождениям и инфраструктуре на Ближнем Востоке. Наибольший ущерб, как утверждается, был нанесен традиционным союзникам США - странам Европы, Японии и Южной Корее, которые являются крупными импортерами энергоносителей, проходящих через Ормузский пролив. В то же время танкеры, направляющиеся в такие государства, как Китай и Индия, смогли пересечь водный путь благодаря дипломатическим усилиям, основанным на их двусторонних отношениях с Ираном, а не за счет "[обеспечиваемой] под руководством США безопасности на море".

Одним из последствий конфликта, отмечается в исследовании, может стать то, что будут "поставлены под сомнение основы нефтедолларового режима". Так, если в долгосрочной перспективе во всем мире станут потреблять меньше нефти, а государства Персидского залива сблизятся со странами Азии в своих торговых и инвестиционных отношениях и начнут уменьшать долю американской валюты в расчетах за энергоносители, "это может оказать значительное воздействие на использование доллара в мировой торговле и сбережениях". Кроме того, подчеркивается в докладе, "мир, стремящийся к большей самодостаточности в обороне и энергетике, скорее всего, будет также иметь меньшие резервы в долларах США". Подобные активы будут все чаще необходимы для обеспечения внутренних нужд, а не для долговременного хранения, а "излишки сами по себе могут сократиться и накапливаться в долларах в меньшем объеме", что станет еще одним долгосрочным негативным фактором для американской валюты.

Как напоминает автор доклада, причина, по которой цены на нефть устанавливаются в долларах, восходит к соглашению 1974 года между США и Саудовской Аравией. Оно имело ключевое значение в процессе установления доллара в качестве мировой резервной валюты. Королевство тогда согласилось устанавливать цены на свой экспорт нефти в долларах США и инвестировать излишки сырья в американские казначейские облигации, в обмен Вашингтон предоставлял гарантии безопасности и военную защиту. Примеру Саудовской Аравии последовали и другие страны Персидского залива.