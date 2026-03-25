Россия позитивно оценивает спрос на свою нефть, несмотря на решение недружественного Запада прекратить закупки. Об этом рассказал в среду, 25 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24", отмечается "спрос большой, спрос на альтернативные направления". С учетом этого "может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять".

Этому предшествовало заявление российского министра энергетики Сергея Цивилева о том, что нашей стране поступают заявки на новые контракты на поставки энергоресурсов. Прежде всего это большинство азиатских партнеров России, уточнил глава Минэнерго.

Цивилев подчеркнул, что наряду с обсуждением новых заявок Россия продолжает выполнять свои обязательства по действующим контрактам — наша страна остается добросовестным партнером и поставщиком.

При этом замминистра энергетики России Роман Маршавин подтвердил, что Шри-Ланка интересуется поставками не только нефти, но и других энергоресурсов из России. Ланкийские политики сообщали, что уже ведут переговоры с Москвой. Как отметил Маршавин, это действительно так, хотя "объемы пока не знаем" (цитаты по РИА Новости).