Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

Официальный курс американской валюты, который в конце прошлой недели достиг почти 85 рублей, в среду, 25 марта, продолжил снижение, опустившись с 80,96 до 80,72 рубля. Данные об этом опубликованы на сайте Банка России (ЦБ).

Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться
Евро также вновь подешевел. Его курс регулятор установил на уровне 93,81 рубля после вчерашних 93,92.

Новому укреплению рубля, начавшемуся 20 марта, на фоне несколько ужесточившегося тона в заявлениях ЦБ по поводу очередного снижения ключевой ставки, на этой неделе содействует влияние подготовки экспортеров к очередным налоговым выплатам, а также постепенное увеличение повышенной выручки от продажи нефти по более высоким ценам.

С точки зрения старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, актуальный комментарий которой поступил «Ленте.ру», росту курса «вероятно, способствуют» и «сообщения в СМИ о том, что бюджетное правило в 2026 году может остаться без изменений». «В этом случае Банк России будет покупать меньше иностранной валюты после возобновления регулярных операций по бюджетному правилу, и рубль будет несколько крепче, чем можно было рассчитывать при понижении базовой цены на нефть», — пишет она.