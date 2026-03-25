Индия начала оплачивать нефть из РФ в обход доллара

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали закупать российскую нефть с использованием альтернативных валютных схем. Таким образом Нью-Дели пытается снизить зависимость от доллара на фоне геополитической напряженности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Московский Комсомолец

Как пишет агентство, расчеты ведутся в индийских рупиях, которые зачисляются на специальные зарубежные счета российских продавцов. Затем эти средства переводятся в дирхамы ОАЭ или китайские юани. По данным собеседников Bloomberg, в обслуживании таких операций участвуют и некоторые индийские банки, зарегистрированные в офшорных зонах.

Источники агентства также указывают, что компании изучают возможность расчетов в сингапурских и гонконгских долларах. Один из собеседников Bloomberg отметил, что проведение таких платежей зависит от готовности конкретных банков работать с подобными сделками.

Индия нарастила закупки нефти у России

В начале марта Минфин США разрешил Индии до 4 апреля закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 5 марта, а затем перенес эти сроки на 11 апреля и 12 марта соответственно. По оценке S&P Global Commodities at Sea, в марте поставки нефти из России в Индию выросли на 27% по сравнению с февралем и достигли 1,4 млн баррелей в сутки.