Путин ограничил вывоз наличных рублей из России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз наличных рублей в государства — члены ЕАЭС. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, физические лица с 1 апреля не смогут вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по официальному курсу ЦБ на день вывоза.

В указе отмечается, что для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы. Вывоз для них разрешен только через определенные международные аэропорты, перечень которых будет утвержден дополнительно.

Обязательным условием, кроме того, станет наличие банковских выписок или иных документов, подтверждающих снятие средств со счетов.

Второй этап ограничений начнется с 1 мая. С этого дня граждане России не смогут вывозить из страны аффинированное золото в слитках общим весом более ста граммов.

Исключение, поясняется в документе, сделано для вывоза через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в рамках инициативы по «обелению» экономики предполагается исключить бесконтрольный вывоз из РФ наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, а также вывоз золота в слитках.

По его словам, мероприятия, направленные на реализацию этой инициативы, направлены на усиление ответственности за несоблюдение установленных норм и требований, меры по совершенствованию законодательства, а в отдельных случаях — введение нового регулирования.

В Минфине предложили, в свою очередь, ограничить внесение наличных денег на свои вклады или счета через банкоматы суммой 1 млн рублей в месяц.