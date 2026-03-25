Минфин не планирует дополнительно облагать НДС банковские операции
Об этом заявил статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов.
«На данный момент и дальше осенью будем принимать решения по необходимости корректировки. На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС банковских операций мы не планируем», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минфин предложил ввести НДС на товары маркетплейсов с 2027 года.