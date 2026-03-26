«Смена парадигмы»: война в Иране ударила по всем звеньям цепочки поставок СПГ

Десятилетиями сжиженный природный газ служил подушкой безопасности для мировой экономики, позволяя странам проходить через энергетические кризисы. Однако теперь сам СПГ стал эпицентром проблем, пишет Wall Street Journal.

Удары по газовому комплексу в Катаре и блокировка Ормузского пролива, вызванные войной в Иране, фактически парализовали ключевые маршруты поставок. По словам аналитиков, «это смена парадигмы для газового рынка: от ожидания большей гибкости предложения к столкновению с более напряженным балансом спроса и предложения и большими инфраструктурными рисками».

В отличие от нефти, стратегических запасов газа в мире не существует, что делает восстановление рынка СПГ после такого кризиса гораздо более сложным и затяжным процессом. Последствия уже ощущаются: развитые экономики сталкиваются с новым витком инфляции, а развивающиеся страны рискуют перейти к режиму нормирования топлива.

Европа и Азия вступили в жесткую конкуренцию за оставшиеся свободные объемы СПГ, перенаправляя танкеры на наиболее выгодные маршруты. Особенно тяжело приходится азиатским странам: Китай и Индия, будучи крупнейшими импортерами катарского газа, оказались в числе главных пострадавших.

Соединенные Штаты могут извлечь выгоду из образовавшегося дефицита, однако для американской экономики это тоже палка о двух концах: резкий рост цен на энергоносители способен спровоцировать спад. Ситуацию усугубляет уязвимость самой СПГ-инфраструктуры: поврежденные линии сжижения требуют сложного и длительного ремонта, что отодвигает перспективы быстрого восстановления рынка.