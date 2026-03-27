Россияне впали в пессимизм из-за экономики

Индекс потребительской уверенности в первом квартале 2026 года упал до минус 12 процентов, а одновременно с ним ухудшились оценка текущей ситуации в экономике и ожидания на ближайший год. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Надежды на улучшение ситуации имеют 19 процентов респондентов, а пессимизм по этому поводу высказывают 32 процента. Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении также упал до минус шести процентов.

Оперативные данные «Сбериндекса» рисуют похожую картину. В середине марта в реальном выражении потребительские расходы оказались на 0,4 процента ниже, чем годом ранее.

Тенденцию косвенно подтверждают другие данные Росстата. Индекс благоприятности условий для крупных покупок за квартал упал с минус 17 до минус 19 процентов, а для сбережений — с минус 21 до минус 22 процентов.

С возрастом доля негативных настроений ухудшается. Если у молодых респондентов индекс ожиданий вырос с минус шести до минус четырех процентов, то граждан старше 50 лет упал с минус восьми до минус 11 процентов.

Ранее сообщалось, что в марте индекс промышленного оптимизма в России снизился до минус 20 пунктов, что является худшим значением с апреля 2020 года.