Перекрытие Ормузского пролива грозит глобальным кризисом в одной сфере

Энергетический кризис, вызванный ударами по Ормузскому проливу и скачком цен на нефть и газ, перерастает в продовольственный. Как пишут «Известия», блокировка Персидского залива нарушила экспорт карбамида, что привело к дефициту азотных удобрений и росту их цен до $700 за тонну.

В Европе производство удобрений стало убыточным из-за газового кризиса, что увеличит издержки фермеров. Рост цен на удобрения может сократить посевы кукурузы, что приведет к дефициту комбикормов и удорожанию мяса (говядины, свинины, птицы) к концу года.

Высокие цены на газ делают выращивание овощей в теплицах нерентабельным, что грозит дефицитом в Северной Европе. Колебания урожайности пшеницы и риса способны вызвать рост цен на хлеб в развивающихся странах и социальные риски.

Затяжной конфликт подтолкнет страны к протекционистским мерам — экспортным пошлинам и запретам на вывоз зерна, что усилит дефицит и рост цен на продовольствие. Это создаст дополнительные сложности для мировых центробанков.

Россия защищена от колебаний мировых цен на пшеницу и подсолнечное масло благодаря плавающим экспортным пошлинам. Собственное производство удобрений и топлива позволяет контролировать себестоимость. Однако импортные фрукты, орехи и шоколад могут подорожать из-за логистических трудностей и укрепления рубля.