Цена нефти сегодня: «экстремальные значения» и адаптация

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК поднимается на $1,85 (1,81%), до $104,07 за баррель, передает «Интерфакс».

Накануне контракт подешевел на $2,27, до $102,22. Фьючерсы на WTI на электронных торгах NYMEX подорожали на $1,73 (1,92%), до $92,05 за баррель, после снижения на $2,03 днем ранее.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы вокруг возможных переговоров США и Ирана. Накануне СМИ сообщили о планах Вашингтона организовать диалог, однако в Тегеране заявили, что обмен сообщениями через посредников не означает переговоров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что предложения рассматриваются, но высокопоставленный иранский представитель сообщил Press TV об отрицательном ответе. Президент США Дональд Трамп впоследствии опроверг это, заявив, что стороны ведут переговоры.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым, из-за чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей в сутки. На юге Ирака добыча на основных месторождениях сократилась с 4,3 млн до 800 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Аналитики Citi Research ожидают сохранения волатильности с возможными экстремальными значениями и прогнозируют временные подъемы Brent до $120 за баррель, полагая, что реальные переговоры о завершении конфликта начнутся через 4–6 недель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю выросли на 6,93 млн баррелей при прогнозе всего 500 тыс. Запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов — на 3,03 млн.

К концу 2026 года цена нефти может закрепиться в диапазоне $120–130 за баррель на фоне дефицита предложения, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает News.ru.

По его словам, рынок сумеет адаптироваться к постепенному удорожанию сырья, что не позволит ценам достичь экстремальных значений в $200 за баррель.

Предложение нефти на мировом рынке может вызвать тревогу у участников торгов. Цена на энергоресурс, вероятно, пойдет вверх, но медленно доползти до экстремальных значений не сможет. По мере увеличения стоимости топлива рынок адаптируется, а потребление снизится, что приведет к балансу в районе $120–130 за баррель, пояснил эксперт.