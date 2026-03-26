Украина находится на грани финансовой катастрофы. Соответствующее заявление сделал глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, сообщает «Страна.ua».

Киев не выполняет структурные маяки и не принимает законы, которые способствовали бы получению средств от Всемирного банка и МВФ, а также на грани срыва находится кредит от Европейского союза на 90 млрд евро, поделился своей точкой зрения он.

«А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле Украинской народной республики 1918 года», - посетовал Гетманцев.

По мнению украинского парламентария, так можно потерять страну.

Ранее Гетманцев сделал заявление о том, что сложившаяся на Украине ситуация - не парламентский, а политический кризис. По словам председателя финансового комитета Рады, этот кризис охватывает власть и оппозицию.