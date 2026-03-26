Иран планирует узаконить плату за проход через Ормузский пролив

Иранские власти намерены узаконить плату за проход судов через Ормузский пролив. Ранее Тегеран начал требовать до 2 млн долларов с коммерческого транспорта, пересекающего важный водный путь.

Парламентарии Исламской Республики планируют разработать закон, который закрепит контроль над Ормузским проливом. Это позволит получать доход от пошлин. Черновик документа уже есть, но это пока не готовый законопроект, сообщает агентство Tasnim.

Ожидается, что взимаемая плата будет направлена на обеспечение безопасности судов, проходящих по водному маршруту. Работа над проектом в настоящее время продолжается. Позже документ рассмотрит иранский парламент.