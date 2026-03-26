Силуанов ответил на вопрос о повышении налогов в России

Министерство финансов РФ планирует повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования.

Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, отвечая на вопрос президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о том, будут ли повышать налоги в России, пишет РИА Новости.

«Наша задача — обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе — через улучшение администрирования», — сказал Силуанов на ежегодном съезде РСПП.

Глава Минфина отметил, что бизнес ожидает очередного витка налогового давления. Однако власти сосредоточатся на реализации налоговых реформ предыдущих лет: цифровизации ФНС, мониторинге теневой экономики и борьбе с уклонением уплаты налогов. По словам Силуанова, это позволит пополнить бюджет на 1-2 трлн рублей без нагрузки на компании.